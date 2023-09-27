Суд обязал полицию возбудить дело по иску адвокатов Киево-Печерской лавры

По информации "Первого казацкого", противники УПЦ, собирающиеся возле монастыря, в течение нескольких месяцев пытаются срывать богослужения православных христиан

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Киево-Печерской Лавры и обязал полицию возбудить дело в отношении противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), срывающих проведение богослужений. Об этом сообщил украинский телеканал "Первый казацкий", опубликовавший в своем Telegram-канале фото решения суда.

Как следует из этого документа, суд обязал Печерское управление полиции внести в единый реестр досудебных расследований заявление о правонарушениях "активистов" у стен лавры.

По информации "Первого казацкого", противники УПЦ, собирающиеся возле монастыря, в течение нескольких месяцев пытаются срывать богослужения православных христиан. Эти действия подпадают под ст. 180 УК Украины (препятствование совершению религиозного обряда), указывает СМИ.

Адвокаты монастыря задокументировали все действия радикалов и подали в полицию уже пять заявлений о совершении преступлений. Однако полиция не препятствует действиям нарушителей и до сих пор не реагировала на обращения адвокатов лавры, говорится в сообщении.

Власти Украины последовательно выдавливают каноническую УПЦ из Киево-Печерской лавры. В марте одноименный музей-заповедник в одностороннем порядке расторг с ней договор аренды, а летом сотрудники музея при содействии полиции начали смену замков, захват и опечатывание корпусов монастыря. В августе суд признал законными расторжение аренды и претензии музея на имущество монастыря, что позволяет выселить монахов из обители. После этого руководство музея закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.

На Украине проводится кампания против канонической УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на ее запрет. Власти делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур. ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни УПЦ. Руководство ПЦУ ранее заявляло, что ставит задачу отобрать у канонической церкви два крупнейших монастыря Украины - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.