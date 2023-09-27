Украина и США договорились о совместной борьбе с коррупцией при поставках оружия

Соответствующий меморандум подписали представители Министерства обороны Соединенных Штатов и НАБУ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. США и Украина договорились совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву. Соответствующий меморандум подписали представители Министерства обороны США и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Обеспечение эффективного использования международной помощи, оказываемой Украине правительством США, - главная цель меморандума, который подписали сегодня директор НАБУ Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, - говорится в сообщении на странице бюро в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Документ предусматривает проведение совместных мероприятий с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, влияющих на помощь от Соединенных Штатов".

По данным НАБУ, с 18 октября Сторч будет контролировать поступление помощи, которую Вашингтон направляет Киеву, и сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию и Государственным департаментом США.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи. Факт отправки такого документа подтвердило посольство США в Киеве. Украине рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить НАБУ, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств. Отмечается, что Киеву следует выполнить рекомендации в течение 18 месяцев.