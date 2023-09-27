В ЮАР заявили, что Рамапоса действовал в рамках закона в ситуации вокруг российского судна

Официальный представитель главы государства Винсент Магвенья назвал иск оппозиции политически мотивированным

ПРЕТОРИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса действовал в рамках закона, когда назначил независимую комиссию по изучению ситуации с российским судном Lady R, которое заходило в декабре прошлого года на базу ВМС республики в Саймонстауне и стало объектом необоснованных подозрений в перевозке оружия. Об этом заявил на брифинге для прессы официальный представитель главы государства Винсент Магвенья.

Он комментировал поданный ведущей оппозиционной партией страны "Демократический альянс" (ДА) иск, где содержится требование к суду признать неконституционным назначение одного из трех членов комиссии. "Президент действовал полностью в рамках закона", - подчеркнул Магвенья.

Он назвал иск оппозиции политически мотивированным. "В своем иске ДА хочет подорвать национальные интересы страны, не понимая важности решения этого вопроса заслуживающим доверия и оперативным способом, - указал представитель президента. - ДА не осознает ущерба, который этот вопрос нанес нашей экономике и, возможно, очень важным дипломатическим отношениям".

В иске ДА утверждается, что назначение главой независимой комиссии судьи, который стал подотчетным исполнительной власти, противоречит действующим в ЮАР юридическим правилам. Иск подан в Верховный суд провинции Гаутенг.

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что судно Lady R якобы приняло на борт на базе в Саймонстауне вооружения и боеприпасы для дальнейшей поставки в РФ и их возможного использования в украинском конфликте. Заявление посла вызвало сильное падение курса национальной валюты ЮАР и породило в финансовых кругах страны опасения относительно угрозы введения Соединенными Штатами торговых санкций против Южно-Африканской Республики. Рамапоса 28 мая назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг Lady R.

Комиссия подготовила отчет, основные положения которого были опубликованы 5 сентября. Она установила, что судно Lady R выгружало в Саймонстауне оборудование для Вооруженных сил ЮАР и после этого не брало на борт вооружений или боеприпасов. Никаких поставок из ЮАР в РФ судно не осуществляло.