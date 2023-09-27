В США открыты для дипломатии с КНДР в свете возвращения рядового Кинга

Представитель американской администрации высокого ранга отметила, что этот инцидент "демонстрирует, что, даже когда отношения являются напряженными, очень важно держать линии связи открытыми, это может давать результаты"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к возможному дальнейшему дипломатическому взаимодействию с КНДР в свете передачи Пхеньяном Вашингтону американского военнослужащего Трэвиса Кинга. Об этом сообщила на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном выдворению Кинга с территории КНДР, представитель американской администрации высокого ранга.

"Правительство США по-прежнему полностью открыто для возможности дипломатии с КНДР. И мы высоко ценим тот факт, что можем этим утром поделиться нынешней хорошей новостью", - заявила чиновница.

"Данный инцидент, по нашему мнению, демонстрирует, что, даже когда отношения являются напряженными, очень важно держать линии связи открытыми, это может давать результаты. Опять-таки: мы готовы к возможной дальнейшей дипломатии. Однако сегодня мы концентрируем внимание просто на безопасном возвращении рядового Кинга в Соединенные Штаты", - отметила представитель исполнительной ветви власти в Вашингтоне. Согласно изложенной ею информации, рядовой Сухопутных войск США Трэвис Кинг был передан властями КНДР американской стороне через Китай.

Как передало ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР приняла решение выслать 23-летнего Кинга. Как указывает ЦТАК, Кинг признал, что незаконно пересек границу народной республики в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне 18 июля. В качестве причины темнокожий военнослужащий назвал "антипатию к бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах Вооруженных сил США". По его словам, он перестал питать "иллюзии относительно справедливости американского общества". 18 июля Министерство обороны США подтвердило, что Кинг самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи на родину для дисциплинарного взыскания. Ранее ЦТАК информировало о намерении Кинга просить убежища в КНДР или в другой стране.