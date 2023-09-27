В США заявили, что позже решат вопрос о возможном наказании бежавшего в КНДР рядового США

Представитель американской администрации высокого ранга отметил, что это произойдет после процесса реинтеграции Кинга

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Вопрос о возможном наказании пытавшегося бежать в КНДР рядового Сухопутных войск США Трэвиса Кинга будет решаться позднее. Об этом сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном выдворению Кинга с территории КНДР, представитель американской администрации высокого ранга.

"В следующие несколько недель, в течение того времени, которое потребуется, мы будем концентрировать внимание на том, чтобы рядовой Кинг твердо встал на ноги. А любыми административными действиями, которые могут затем последовать, мы займемся после процесса [его] реинтеграции", - заявил этот американский чиновник, отвечая на вопросы о том, грозит ли военнослужащему трибунал, считается ли он самовольно оставившим расположение своей части.

"Наше внимание в вооруженных силах приковано на текущем этапе к тому, чтобы заботиться о рядовом Кинге и его семье. Когда он ступит на американскую землю, его состояние оценит <...> опытная команда. Они проведут его сквозь процесс реинтеграции, займутся любыми вопросами медицинского и эмоционального толка, гарантируют его нормальное воссоединение с семьей", - сказал представитель вашингтонской администрации. "<...> Мы будем заниматься всеми вопросами административного статуса по завершении его (Кинга - прим. ТАСС) реинтеграции", - подчеркнул ведущий брифинга.

Как передало ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР приняла решение выслать 23-летнего Кинга. Как указывает ЦТАК, Кинг признал, что незаконно пересек границу народной республики в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне 18 июля. В качестве причины темнокожий военнослужащий назвал "антипатию к бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах Вооруженных сил США". По его словам, он перестал питать "иллюзии относительно справедливости американского общества". 18 июля Министерство обороны США подтвердило, что Кинг самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи на родину для дисциплинарного взыскания. Ранее ЦТАК информировало о намерении Кинга просить убежища в КНДР или в другой стране.