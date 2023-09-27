Алиев обсудил с представителями президента и Госдепа США ситуацию в Карабахе

Азербайджанский президент заявил, что конфискованы сотни единиц военной техники, оружия и боеприпасов, а сейчас "идет процесс разоружения армянских вооруженных сил и их вывода с территории Азербайджана"

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудил с представителями президента и Госдепа США обеспечение стабильности в Карабахе после операции, проведенной Баку, и налаживание контакта в регионе с местным армянским населением. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"На встрече состоялся обмен мнениями о ситуации, сложившейся после антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в сообщении. Сообщается, что со стороны США на встрече присутствовали спецпредставитель президента США, глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким и старший советник Госдепа по переговорам на Кавказе Луис Боно.

Алиев сообщил, что конфискованы сотни единиц военной техники, оружия и боеприпасов, а сейчас "идет процесс разоружения армянских вооруженных сил и их вывода с территории Азербайджана". Он отметил, что в ходе антитеррористических мероприятий гражданское население не пострадало, целями являлись только "незаконные армянские вооруженные формирования" и военные объекты.

"Президент Алиев подчеркнул, что права армян, проживающих в Карабахском регионе, как права других этнических меньшинств в Азербайджане, будут обеспечены в рамках законодательства страны и ее международных обязательств", - указано в сообщении.

Глава государства отметил, что представители властей Азербайджана ведут диалог с армянами Карабаха по вопросам реинтеграции. Алиев выразил готовность официального Баку организовать в ближайшее время поездку аккредитованного в стране офиса резидента-координатора ООН в Карабах. "В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения стабильности в регионе и диалога с местными армянами", - отмечается в информации.