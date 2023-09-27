27 сентября, 16:04
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Всех пострадавших от боевых действий и взрыва перевезли из Карабаха в Армению

В медицинские организации республики наземным и воздушным транспортом доставили 349 раненых

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Все пациенты, пострадавшие в результате боевых действий и взрыва в окрестностях Степанакерта (Ханкенди), уже перевезены из медицинских центров Нагорного Карабаха в Армению. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

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"Сегодня по состоянию на 19:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) из Нагорного Карабаха в Армению воздушным путем доставлено 112 пациентов. В медицинские организации республики наземным и воздушным транспортом доставлено 349 раненых. Все пациенты, пострадавшие в результате развязанной Азербайджаном агрессии и взрыва в окрестностях Степанакерта, уже перевезены из медицинских центров Нагорного Карабаха в Армению", - говорится в сообщении.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Взрыв бензохранилища на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе произошел в понедельник вечером. По последним данным, погибли 68 человек. Причины взрыва пока неизвестны. Большое число раненых обусловлено скоплением в этом месте людей, которые пытались выехать в Армению в условиях острого топливного дефицита. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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