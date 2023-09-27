27 сентября, 16:06,
обновлено 27 сентября, 16:44
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Из Карабаха в Армению переехали более 53 тыс. вынужденных переселенцев

По данным Еревана, также перевезли более 10 тыс. транспортных средств

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Более 53 тыс. вынужденных переселенцев переехали из Нагорного Карабаха в Армению, перевезено также более 10 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили в ходе брифинга гуманитарного центра правительства Армении.

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"По ситуации на 20:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 53 629 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 10 985 транспортных средств, 34 491 человек прошел регистрацию", - отметила ведущая брифинг пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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