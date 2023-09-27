27 сентября, 16:13
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Франция откроет консульство в Сюникской области Армении

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна будет выступать за сохранение территориальной целостности Армении и пообещала, что Париж предпримет двусторонние инициативы с Ереваном, а также в ООН и в рамках ЕС

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Франция намерена расширять сотрудничество с Арменией в сфере безопасности и также планирует открыть консульство в Сюникской области. Об этом заявила министр иностранных дел Катрин Колонна, выступая на заседании Национального собрания Франции.

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"Военный атташе будет присутствовать в посольстве Франции в Ереване. В ближайшее время мы также откроем офис консульства в Сюникской области, недалеко от границы (область граничит с Азербайджаном и Ираном - прим. ТАСС)", - заявила она, отметив, что Париж и Ереван сотрудничают в оборонной сфере.

Также министр напомнила, что на армянской границе продолжается миссия европейских наблюдателей. Она подчеркнула, что Франция будет выступать за сохранение территориальной целостности Армении и пообещала, что Париж предпримет двусторонние инициативы с Ереваном, а также в ООН и в рамках ЕС.

Колонна пообещала, что Париж направит в Армению средства для оказания помощи пострадавшим в ходе военной операции Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Она добавила, что Париж на фоне последних событий в регионе увеличит помощь для Нагорного Карабаха и Армении с €5 до €12 млн в 2023 году. 

Теги:
АзербайджанАрменияФранцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаКолонна, Катрин
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