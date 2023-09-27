Премьер Молдавии предложил назначить новым министром финансов главу налоговой службы

Дорин Речан заявил, что Петру Ротару хорошо знает систему государственных финансов и показал хороший результат в своей работе на посту руководителя налоговой службы

КИШИНЕВ, 27 сентября./ТАСС/. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что предложит президенту Майе Санду назначить министром финансов нынешнего главу Налоговой службы Петру Ротару.

"Ротару хорошо знает систему государственных финансов и показал хороший результат в своей работе на посту руководителя налоговой службы", - сообщил Речан в ходе брифинга.

Как заявил ранее пресс-секретарь правительства Даниель Водэ, отставка Вероники Сирецяну связана с тем, что она готовится стать матерью. Она была назначена на пост главы Минфина в феврале 2023 года после отставки прежнего кабинета под руководством Натальи Гаврилицы. По молдавским законам, указ о назначении министров подписывает президент по предложению кабмина.