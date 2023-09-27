Ими стали бывший заместитель министра финансов Юрий Джигир, глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко, которая занимала пост советника министра цифровизации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины назначило трех заместителей министра обороны, ими стали бывший заместитель министра финансов Юрий Джигир, глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко, которая занимала пост советника министра цифровизации и будет отвечать за вопросы цифровой трансформации в военном ведомстве. О назначениях сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинет министров Украины назначил Джигира Юрия Анатольевича заместителем министра обороны Украины, Калмыкову Наталью Фернандовну заместителем министра обороны Украины, Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал Мельничук в Telegram-канале.

Ранее украинский новостной сайт nv.ua сообщал, что Джигир, выпускник Сиракузского университета (США), после назначения будет курировать финансовые вопросы в Минобороны, а на Калмыкову будут возложены обязанности, которые выполняла уволенная замминистра обороны Анна Маляр, регулярно выступавшая по украинскому телевидению со сводками о ходе боевых действий.

18 сентября были уволены шесть заместителей министра обороны и госсекретарь ведомства. Правительство Украины 22 сентября назначило новым госсекретарем министерства обороны Людмилу Дараган, которая ранее была заместителем нынешнего главы ведомства Рустема Умерова на его прежнем месте работы.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский на фоне очередного коррупционного скандала с закупками в Минобороны сменил главу ведомства Алексея Резникова на Рустема Умерова. Тогда некоторые украинские эксперты отмечали, что Зеленский таким образом рассчитывает на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок". В своих первых выступлениях в Раде и перед коллективом оборонного ведомства Умеров назвал одним из приоритетных направлений своей работы в новой должности цифровизацию, которая, по его словам, позволит эффективно бороться с коррупцией.