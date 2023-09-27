Повышение цен по указке США и дефектные болгарские ракеты. Ситуация вокруг Украины

Правительство Украины готово ввести механизм "либерализации" цен на газ и электроэнергию, как это рекомендуют сделать США в переданном Киеву письме, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. Она пообещала, что предстоящее повышение цен будет компенсировано малоимущим украинским гражданам с помощью субсидий.

Болгария передаст Украине ракеты С-300 с дефектами, которые не в состоянии отремонтировать сама. Киев заверил Софию, что сам обладает достаточными возможностями.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, две атаки на краснолиманском направлении и одну атаку противника на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В Херсонской области была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. На всех направлениях за сутки противник потерял до 700 бойцов, а также значительное количество боевой техники.

Кроме того, российские военные в ходе спецоперации поразили командно-наблюдательные пункты подразделений четырех бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области. По данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 108 районах.

Оружие для Украины

Национальный совет (палата парламента) Швейцарии подавляющим большинством голосов отклонил инициативу по реэкспорту своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, в том числе на Украину. Ранее стало известно, что Национальный совет и Совет кантонов (другая палата) конфедерации одобрили продажу 25 танков Leopard 2 производителю - германскому концерну Rheinmetall. В Берлине пояснили, что они нужны, чтобы заменить технику, ранее поставленную Украине странами НАТО и ЕС, и заверили, что машины не будут переданы Киеву.

Германия откладывает поставки крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus на Украину из-за опасений прямой конфронтации с Россией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на германских чиновников. По его информации, Германия опасается, что для обслуживания Taurus потребуется привлечение немецких специалистов, а это может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой. По данным газеты, из-за этих опасений канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приостановил отправку ракет.

Дефектные боеприпасы

Парламент Болгарии большинством голосов одобрил предоставление дополнительной военной помощи Украине, в частности ракет типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 с дефектами, сообщил лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов. В докладе, представленном инициативной группой депутатов, отмечается, что у болгарской стороны нет возможности отремонтировать дефектные боеприпасы, а их использование могло бы создать серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. При этом Украина заявила, что обладает возможностями для ввода в эксплуатацию подобных ракет.

Приоритетные реформы

Правительство Украины готово ввести механизм "либерализации" цен на газ и электроэнергию, фактически позволив поставщикам повышать цены, как это рекомендуют сделать США в переданном Киеву письме, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. Она отметила также, что предстоящее повышение цен будет сбалансировано предоставлением субсидии для уязвимых категорий граждан. По словам Жолнович, с ноября этого года начнет работать "цифровой инструмент", который позволит в автоматическом режиме предлагать людям, которые имеют право на субсидию, воспользоваться ею.

Ранее украинские СМИ опубликовали текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла украинскому руководству. В документе под названием "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США" Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств. Киеву предписывается выполнить рекомендации за 18 месяцев.

Бюджет на 2024 год

Связь предоставляемой Киеву помощи Запада с требованием провести реформы усиливается, в то время как Украине необходимо убедить союзников выделить ей средства на следующий год, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Он отметил, что Украина собирается затребовать у Запада средства на покрытие дефицита бюджета, понимая, что эта помощь становится все более связанной с требованиями провести реформы.

Гетманцев добавил, что Киев начинает убеждать союзников выделить ему $42,8 млрд (фактически равно дефициту, заложенному в проект бюджета на следующий год). От этой помощи будет зависеть способность киевской власти выплачивать зарплаты бюджетникам, пенсии, поддерживать образовательный процесс и оказывать медицинские услуги. С начала боевых действий партнеры уже предоставили Украине почти $65 млрд прямой бюджетной поддержки, а по некоторым оценкам, вся помощь - финансовая, военная, гуманитарная, - включая объявленные обязательства на 1 августа, составила €230 млрд.

Правительство Украины недавно внесло в парламент проект бюджета, в который заложен дефицит в размере 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части. Власти отмечают, что самостоятельно могут покрыть только военные расходы, а остальное рассчитывают получить от западных партнеров. Как отметил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, экономика страны теперь может выживать исключительно за счет вливаний иностранной финансовой помощи.

Иск в ВТО

Украина отзовет иск из Всемирной торговой организации (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших ввоз украинского зерна, если получит гарантии, что такие ограничения не будут введены вновь, заявил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона, другие страны и Евросоюз гарантировали, что подобных ограничений не будет в будущем", - сказал Качка.

Он назвал правильным шагом подачу иска в ВТО, позволившим "обрисовать природу возмущения" украинской стороны.