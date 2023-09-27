Сенатор Менендес отказался признать вину по делу о коррупции

По данным CNN, после предварительных слушаний он освобожден под залог в размере $100 тыс. до рассмотрения дела по существу

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Сенатор Роберт Менендес заявил в суде Южного округа Нью-Йорка, что не признает вину по делу о коррупции, после предварительных слушаний он освобожден под залог в размере $100 тыс. до рассмотрения дела по существу. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отказались признать вину также жена Менендеса Надин и трое других обвиняемых по этому делу. Для Надин Менендес залог назначен в размере $250 тыс. В отличие от своего мужа она также не сможет покидать США.

Как заявила в пятницу прокуратура Южного округа Нью-Йорка, законодатель и его жена "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

Сенатор является одной из ключевых фигур в выработке антироссийских санкций. В прошлом федеральные власти уже привлекали его к суду по обвинению в коррупции и мошенничестве. Тогда законодатель был оправдан, хотя к длительному сроку тюремного заключения приговорили его приятеля, являвшегося одним из фигурантов того уголовного дела.