Нишаньский форум в Китае призвал строить мир на общих ценностях

В форуме принимают участие более 300 гостей из-за рубежа - политиков, ученых и дипломатов

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. IX Нишаньский форум мировых цивилизаций открылся в городе Цюйфу (провинция Шаньдун, Восточный Китай) - на родине Конфуция (551-479 до н.э.). Как сообщает телеканал CGTN, параллельно с форумом у подножия местной горы Нишань проходит международный фестиваль конфуцианской культуры.

Тема Нишаньского форума - "Общечеловеческие ценности и сообщество единой судьбы человечества". На мероприятии будет обсуждаться укрепление культурных обменов для совместной борьбы с глобальными вызовами. В форуме принимают участие более 300 гостей из-за рубежа - политиков, ученых и дипломатов.

В рамках фестиваля конфуцианской культуры будут вручены премии в области образования. В Цюйфу находятся мемориальный храм Конфуция и Центр конфуцианской культуры, некрополь его потомков.