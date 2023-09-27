На Украине половина бомбоубежищ оказалась в ненадлежащем состоянии

Заместитель министра инфраструктуры страны Тимур Ткаченко сообщил об удовлетворительном обеспечении около 60 тыс. объектов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко сообщил, что половина бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии.

"Можно констатировать, что страна обеспечена лишь на 50% в целом убежищами. И это, если говорить в цифрах, около 60 тыс. объектов", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "Рада".

В июне президент Владимир Зеленский заявлял, что четверть бомбоубежищ на Украине и треть в Киеве непригодны к эксплуатации. Глава государства распорядился привлечь к ответственности виновных, а все защитные сооружения - привести в надлежащее состояние.

26 июня Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совбеза Украины, согласно которому работа по подготовке бомбоубежищ признана неудовлетворительной в Киеве, Белой Церкви, Днепре (ранее - Днепропетровск), Конотопе, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Сумской области и в отдельных районах Киевской и Житомирской областей. В этой связи были уволены семь руководителей местных администраций, в том числе главы четырех районов Киева. Мэру Киева Виталию Кличко и другим чиновникам был объявлен выговор.