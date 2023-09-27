Бывшего главаря филиала ИГ в Ливане приговорили к 160 годам каторги

Как сообщила газета Al-Akhbar, Имаду Ясину обвинили в подготовке 11 терактов в шиитских и христианских районах, нападениях на сотрудников силовых структур, финансировании подпольных экстремистских групп и вербовки молодежи в ряды "Исламского государства"

БЕЙРУТ, 27 сентября. /ТАСС/. Военный трибунал Ливана вынес приговор бывшему главарю местного филиала террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Имаду Ясину. Как сообщила газета Al-Akhbar, после продолжавшегося шесть лет судебного расследования он приговорен к 160 годам тюремного заключения и каторжным работам.

По информации издания, Ясин обвинен в подготовке 11 терактов в шиитских и христианских районах, нападениях на сотрудников силовых структур, финансировании подпольных экстремистских групп и вербовки молодежи в ряды ИГ. Ливанским спецслужбам удалось предотвратить готовившиеся им взрывы в зале Casino du Liban и торговом центре Бейрута, а также диверсии на электростанции в Джие и НПЗ в Захрани.

22 сентября 2016 года армейский спецназ провел операцию по задержанию главаря местного филиала ИГ в квартале Таамир, рядом с лагерем палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Охота на Ясина началась после того, как стало известно о готовящихся терактах в многолюдных местах и на туристических курортах с целью дестабилизации обстановки в Ливане.

По сведениям издания, террорист получил указание от эмира диверсионного подразделения ИГ за рубежом Абу Халеда аль-Ираки "повторить в Ливане сценарий взрывов, организованных в иракских городах и религиозных центрах".