Госдеп: эмиссары США высказались в Баку за сохранение режима прекращения огня в Карабахе

По словам руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера, Россия не играла продуктивную роль в ситуации вокруг региона в последние дни

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Американские эмиссары высказались на встречах в Баку за сохранение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Во-первых, мы хотим, чтобы прекращение огня сохранялось. Во-вторых, мы хотим, чтобы принимались меры с целью удовлетворения гуманитарных потребностей", - заявил американский официальный представитель внешнеполитического ведомства, комментируя переговоры эмиссаров США в Баку. Встречи с руководством в Баку провели глава Агентства международного развития Саманта Пауэр, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и старший советник Госдепартамента по переговорам в Закавказье Луис Боно.

Миллер также утверждал, что Россия не играла продуктивную роль в ситуации вокруг Нагорного Карабаха в последние дни. "Я, безусловно, не считаю, что Россия сыграла тут продуктивную роль в последние недели. Мы видели, что в прошлом были случаи, когда они [россияне] содействовали переговорам, и мы [американцы] это приветствовали. Однако, разумеется, в последнюю неделю их роль в этой ситуации не была продуктивной", - сказал представитель Госдепартамента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия и российские миротворцы реально вовлечены в процесс урегулирования по Нагорному Карабаху по сравнению со "словесными интервенциями" США. Россия с момента очередного обострения 19 сентября ситуации в Нагорном Карабахе призывала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Именно при участии российского миротворческого контингента, как сообщало 20 сентября Минобороны Азербайджана, были достигнуты договоренности о приостановке начатых Баку 19 сентября антитеррористических мероприятий в Карабахе. 27 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы обеспечили доставку более 44 тонн гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха. Авиация российских миротворцев также помогала в эвакуации пострадавших при взрыве топлива в Нагорном Карабахе.

Миллер на брифинге также подтвердил, что в Вашингтоне находятся в курсе ареста властями Азербайджана бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна. "Нам известно об аресте. Мы внимательно следим за ситуацией. Никаких дальнейших комментариев [на этот счет] у меня сегодня нет", - заявил американский дипломат.