Постпред США заявила, что НАТО расширяет зону деятельности для противодействия РФ и КНР

По словам Джулианн Смит, на саммите НАТО 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне будут обсуждаться возможности дальнейшего продвижения альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) пытается расширить зону своей деятельности, чтобы прежде всего противодействовать России и Китаю. Это подтвердила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, выступая на форуме вашингтонского Центра европейского политического анализа.

"Говоря в более широком плане, я бы отметила, что, с точки зрения США, по-настоящему интересной в последние пару лет была ликвидация традиционных барьеров между союзниками Америки в Атлантике и союзниками Америки на Тихом океане. <...> Мы находим креативные способы обеспечения единства этих двух частей света. НАТО - тому пример. НАТО все больше работает с партнерами в регионах Индийского и Тихого океанов, а также партнерами в Африке, партнерами на Ближнем Востоке и в других точках, чтобы коллективно думать над тем, как мы занимаемся развивающимися отношениями между Китаем и Россией, как делимся опытом противодействия <...> кибератакам, как делимся опытом борьбы с дезинформацией, экономическим принуждением или с попытками этих двух стран (России и Китая - прим. ТАСС) лишить нас технологического преимущества", - заявила Смит.

Комментируя подготовку повестки саммита НАТО 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне, она сообщила, что члены альянса будут заниматься среди прочего Украиной. Кроме того, на саммите будут обсуждаться возможности дальнейшего продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион, отметила Смит. "Нет сомнения в том, что Украина, вероятно, станет частью осязаемых результатов [предстоящего саммита блока] в Вашингтоне. Мы продолжим продвигать работу со своими партнерами в регионах Индийского и Тихого океанов. Мы более масштабно думаем над более широкими партнерствами альянса", - подчеркнула постпред.