Румыния и Болгария планируют построить новый мост через Дунай

Для реализации этого проекта премьер-министры двух стран задействуют средства из фондов Еврокомиссии

БУХАРЕСТ, 27 сентября. /ТАСС/. Румыния намерена вместе с Болгарией построить новый мост через Дунай. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью телеканалу Digi24.

"У меня есть проект: <...> совместно с премьер-министром Болгарии [Николаем Денковым] взять [средства] из фондов Еврокомиссии <...> и построить новый железно- и автодорожный мост через Дунай в Джурджу, - сказал он. "Мы должны понять, что порт Констанца в настоящее время является стратегическим и становится главным портом на Дунае. Неизвестно, что произойдет с Одессой, но в Республике Молдова есть небольшой порт Джурджулешть, который пока не функционален, и <...> Румыния выразила заинтересованность в Европейском банке реконструкции и развития, который является главным акционером [порта] Джурджулешть, чтобы румынское государство купило и развило этот порт. Мы ждем ответа", - добавил он.

Чолаку также заявил, что Румыния намерена стать "одним из важнейших хабов по реконструкции Украины" после завершения боевых действий и должна быть "подготовлена логистически" для этого.

Глава румынского кабмина сообщил, что в октябре вместе с министрами примет участие в совместном заседании румынского и украинского правительств в Киеве. По его словам, в заседании будут участвовать министры внутренних дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, а на повестке дня стоит в том числе вопрос об отказе украинских властей от использования термина "молдавский язык".