В Словении считают, что вступление в ЕС Западных Балкан приведет к стабильности в регионе

Премьер-министр Словении Роберт Голоб ранее призвал Евросоюз начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС до конца года

ЛЮБЛЯНА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон считает, что расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан поможет добиться политической и экономической стабильности в регионе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице словенского внешнеполитического ведомства в соцсети Х (ранее Twitter).

"С расширением Евросоюза в сторону Западных Балкан мы сможем добиться политической и экономической стабильности в регионе. Я надеюсь, что мы не забудем о взятых на себя обязательствах в рамках Международного стратегического форума в словенском городе Блед, согласно которым страны-кандидаты на вступление, а также сами члены еврообъединения должны быть готовы к расширению ЕС к 2030 году", - приводит ведомство слова главы МИД Словении Тани Файон.

8 сентября премьер-министр Словении Роберт Голоб в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю призвал Евросоюз начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины (БиГ) в ЕС до конца текущего года. Как указывается в письме, в БиГ в рекордно короткие сроки "были сформированы правительства на всех уровнях после более чем десятилетнего застоя", был увеличен госбюджет. Босния и Герцеговина, по словам Голоба, добилась "почти стопроцентного соответствия внешней политике ЕС, продемонстрировав свою институциональную приверженность целям и ценностям еврообъединения".

28 июня на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в Бледе председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил о том, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года.