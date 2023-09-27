Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Стороны также в ходе телефонного разговора подняли вопросы двусторонней повестки отношений Армении и Франции

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, а также проблемы, связанные с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки отношений Армении и Франции.