27 сентября, 17:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Стороны также в ходе телефонного разговора подняли вопросы двусторонней повестки отношений Армении и Франции

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

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"Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, а также проблемы, связанные с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки отношений Армении и Франции. 

Теги:
АзербайджанАрменияФранцияМакрон, ЭмманюэльПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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