Трюдо принес извинения в связи с чествованием нациста в парламенте Канады

Канадский премьер-министр назвал произошедшее "чудовищным надругательством" над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

"Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в [прошлую] пятницу", - заявил он журналистам перед выступлением в парламенте. "Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду", - добавил глава правительства.

Трюдо также назвал чествование нациста в парламенте Канады "чудовищным надругательством" над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма.