Трюдо под давлением оппозиции признал, что извинился перед Зеленским по дипканалам

Премьер-министр Канады ранее ушел от прямого ответа на этот вопрос, заявив, что "за последние несколько дней" Оттава "неоднократно выражала солидарность президенту Украины"

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо под нажимом оппозиции в итоге признал, что направил по дипломатическим каналам извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), в канадском парламенте 22 сентября.

"Несколько дней назад мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу по дипломатическим каналам", - сказал он в ходе заседания канадского парламента, отвечая на соответствующие вопросы оппозиционных депутатов. Ранее он ушел от прямого ответа на этот вопрос, заявив, что "за последние несколько дней" канадские власти "неоднократно выражали солидарность президенту Украины". При этом Трюдо проигнорировал просьбы оппозиции принести публичные извинения Зеленскому прямо в парламенте.

Кроме того, на многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина за чествование в парламенте нациста лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Роте, который 26 сентября ушел в отставку. "Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента", - сказал глава правительства.