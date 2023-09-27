Макрон принял отставку госсекретаря после ее поражения на выборах в Сенат

Личность преемника Сони Бэкес на этом посту пока не сообщили

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь по вопросам гражданства Франции Соня Бэкес подала в отставку после поражения на прошедших в воскресенье выборах в Сенат (верхнюю палату парламента), президент республики принял ее. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Президент Республики принял отставку государственного секретаря по вопросам гражданства Сони Бэкес в соответствии с республиканскими правилами. Он поблагодарил ее за качественную работу в правительстве по борьбе с сепаратизмом и межконфессиональными нарушениями, а также по улучшению интеграции иностранцев", - гласит коммюнике.

Президент выразил доверие теперь уже бывшему госсекретарю и приветствовал ее "возвращение к делам Новой Каледонии" в соответствии с согласованным в начале сентября планом. Кто станет преемником Бэкес на посту госсекретаря пока не сообщается.

Партия "Ренессанс", которую основал под именем "Республика на марше" нынешний президент страны Эмманюэль Макрон, напротив, сократила свое присутствие в Сенате по итогам прошедших в воскресенье выборов, на которых решалась судьба 170 из 348 мандатов сенаторов. По утверждению председателя фракции RDPI ("Группа демократов, прогрессистов и независимых") Франсуа Патриата, они потеряли "три или четыре места". В то же время, по его словам, численность фракции, насчитывавшей до выборов 24 сенатора, "не сократится ниже 20".

Главным разочарованием для партии стало поражение на выборах в Новой Каледонии государственного секретаря по вопросам гражданства Сони Бэкес, уступившей кандидату от партии "Национальный союз за независимость - Канакский социалистический фронт национального освобождения" Роберу Ксови. Он станет первым сторонником независимости этой заморской территории Франции, который будет заседать в Сенате.