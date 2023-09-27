СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В Николаевской области действует воздушная тревога

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Подробности не приводятся.

Позднее издание "Общественное" сообщило о повторных взрывах в городе.

В Николаевской области действует воздушная тревога. Предупреждение об угрозе с воздуха действует также в Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

В новость были внесены изменения (22:45 мск) - добавлена информация о повторных взрывах в Николаеве.