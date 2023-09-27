В Сербии заявили, что Международное сообщество смотрит на страну через призму 1999 года

Министр обороны Милош Вучевич отметил, что премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти получил от кого-то из представителей Запада санкцию на нарушение Брюссельского соглашения

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Несколько представителей международного сообщества одномоментно стал смотреть на Сербию через призму 1999 года, вплоть до готовности повторить бомбардировки. Об этом заявил министр обороны республики Милош Вучевич.

"Немалое количество представителей международного сообщества уже в воскресенье начали повествование о том, что в Сербии есть террористы, что Сербия является покровителем терроризма, что ее следует подвергнуть санкциям, наказать. Звучали и заявления о том, что нас следует подвергнуть бомбардировкам, что снова пришло время той реакции, которую мы имели в 1998 и 1999 годах против нашей страны. Вы видите, что они снова достали все те учебники, все те сценарии, которые они написали в 90-е годы, и очень быстро освежили их, только с новыми датами и новыми именами. Что касается народа и страны, то опять Сербия и сербский народ должны быть виноваты", - приводятся слова главы оборонного ведомства в заявлении Сербской прогрессивной партии, чьим председателем является Вучевич.

Министр обороны отдельно отметил, что премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти получил от кого-то из представителей Запада санкцию на нарушение Брюссельского соглашения. "Кто-то это допустил. Кто-то позволил Альбину Курти построить базы для специальных подразделений полиции, увеличить присутствие, [позволил] въехать до зубов вооруженным полицейским на спецмашинах. Кто-то разрешил имитировать выборы, а кому-то [разрешили] стать мэром с 2-3% голосов", - заявил Вучевич, добавив, что противоречащее резолюции 1244 СБ ООН бездействие Сил НАТО для Косова (KFOR) позволило косовским полицейским вести "охоту на сербов".

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты четыре гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух, затем умер еще один человек. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Ее главной целью руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 12,5 тыс., две трети из них - гражданские. По сведениям сербских специалистов, на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них 10-18 тыс. умерли.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.