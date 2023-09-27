В Ираке силы безопасности задержали 14 человек в связи с пожаром в Эль-Хамдании

Министр внутренних дел страны Абдель Амир аш-Шаммари сообщил, что "результаты расследования этой трагедии будут обнародованы в течение 72 часов и представлены премьер-министру для привлечения к ответственности тех, кто проявил халатность"

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Иракские силы безопасности задержали 14 подозреваемых, которые, согласно данным предварительного расследования, виновны в возникновении пожара в городе Эль-Хамдания (провинция Найнава), в результате которого во время свадебного торжества погибли более ста человек. Об этом сообщило министерство внутренних дел арабской республики.

"Спецслужбам удалось задержать 14 подозреваемых, в том числе 10 рабочих, владельца зала и еще трех человек, причастных к поджогу фейерверков, приведших к пожару", - приводит заявление ведомства информационный портал Shafaq News.

Министр внутренних дел Ирака Абдель Амир аш-Шаммари сообщил в комментарии порталу, что "результаты расследования этой трагедии будут обнародованы в течение 72 часов и представлены премьер-министру для привлечения к ответственности тех, кто проявил халатность". По его словам, предварительное расследование подтверждает "отсутствие должных мер безопасности в свадебном зале, где на момент возникновения возгорания находилось около 900 человек".

По последним данным источников в силах безопасности провинции Найнава, число погибших превысило 115, более 200 человек пострадали.

В ночь на среду в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании вспыхнул пожар. В то время там проходила свадьба, на которой присутствовали, по данным местной полиции, около 1 тыс. гостей. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный общенациональный траур в память о жертвах пожара. Он также дал распоряжение начать расследование обстоятельств трагедии в Эль-Хамдании, а Минздраву и МВД поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.