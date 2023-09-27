Госдеп анонсировал определение облика мониторинговой миссии для Карабаха в ближайшие дни

Как сообщил руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер, Вашингтон в диалоге с Баку настаивает на сохранении режима прекращения огня и решении гуманитарных вопросов

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Облик предполагаемой международной мониторинговой миссии для Нагорного Карабаха предстоит определить в ближайшие дни. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Вашингтон в диалоге с Баку по Нагорному Карабаху настаивает на сохранении режима прекращения огня и решении гуманитарных вопросов. "Это означает сохранение открытым Лачинского коридора. Это означает обеспечение доставки гуманитарных грузов. И это означает международную мониторинговую миссию, чтобы гарантировать, что гуманитарные потребности удовлетворяются", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

"И скажу, что мы приветствовали высказывания [должностных лиц] правительства Азербайджана <...> о том, что они бы приветствовали такую международную мониторинговую миссию. Госсекретарь [США Энтони Блинкен] непосредственно проталкивал вопрос об этом с президентом [Азербайджана Ильхамом Алиевым]. И мы рады, что он [Алиев] на это согласился. Мы будем работать с союзниками и партнерами в предстоящие дни, чтобы определить, как именно будет выглядеть эта миссия", - отметил Миллер.

Кроме того, он подчеркнул, что США выступают за возобновление переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией. "Однако в конечном счете мы [Соединенные Штаты] хотим видеть возвращение за стол переговоров, за которым они [Азербайджан и Армения] могут достичь достойного и прочного мира", - заявил дипломат.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".