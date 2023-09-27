США анонсировали объявление о новых контактах с Китаем

В Вашингтоне выразили надежду на расширение сотрудничества с Пекином

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогут объявить в ближайшее время о новых контактах с Китаем, Вашингтон рассчитывает на расширение сотрудничества с Пекином. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в связи с взаимодействием Вашингтона с Пекином по вопросу о возвращении американского военнослужащего Трэвиса Кинга из КНДР. Последний был передан американским должностным лицам на территории КНР.

"Я бы сказал, что мы видим рост темпов наших переговоров с правительством Китая на ряде фронтов после визита госсекретаря [США Энтони Блинкена] в Пекин в июне", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Он пояснил, что имеет в виду контакты на уровне министров и старших должностных лиц. "Имеются и другие встречи, о которых мы сможем публично объявить в самом ближайшем будущем и на которых мы обмениваемся мнениями с Китаем по ряду вопросов. И мы считаем, что имеется благоприятная возможность для работы с Китаем", - подчеркнул Миллер.

"В любое время, когда мы можем работать вместе по сферам, которые продвигают интересы США или способствуют решению общих проблем, мы рассматриваем это как позитивный [фактор], надеемся на то, что это приведет к расширению совместной работы", - добавил американский дипломат.

Он отказался уточнить, считает ли теперь Вашингтон более вероятной встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в рамках саммита АТЭС в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). "Я бы не хотел говорить о том, более или менее вероятной [стала эта встреча]. Всегда тяжело готовить такие оценки <...> с какой-то степенью точности, поскольку имеются две стороны", - заявил Миллер.

"Я бы повторил то, что мы уже говорили: нет замены контакту на уровне лидеров. Потенциал встречи между двумя лидерами обсуждался госсекретарем Блинкеном на встрече с вице-президентом Китая (вице-председателем Китая Хань Чжэном - прим. ТАСС) на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Мы считаем, что было бы важно провести эту встречу [Си Цзиньпина и Джо Байдена]. Надеемся, что она состоится. Но объявлять нам не о чем", - сказал представитель Госдепартамента.