27 сентября, 19:31
Военная операция на Украине

Спикер парламента Ирана назвал США главной помехой миру на Украине

Мохаммад Багер Галибаф также отметил, что экспансионизм НАТО и США являются самой важной причиной конфликта

ДУБАЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты являются главной помехой достижению мира на Украине. Такое мнение выразил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"В настоящее время США являются основной страной, которая фактически выступает против прекращения военных действий на Украине и накладывает вето на все формулы прекращения огня и [достижения] мира", - отметил Галибаф, которого цитирует агентство Fars. Он назвал "экспансионизм НАТО и США самой важной причиной" конфликта.

Галибаф также напомнил, что исламская республика неизменно выступает за немедленное прекращение огня на Украине. 

Теги:
УкраинаСШАИранВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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