Конгрессмены одобрили включение в проект бюджета Пентагона поправку об отставке Остина

Член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор-Грин отметила, что шеф Пентагона заслуживает такого решения

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Контролирующие Палату представителей Конгресса США республиканцы одобрили внесение в законопроект об ассигнованиях на деятельность Минобороны в следующем финансовом году (начинается в стране с 1 октября) поправки об отставке шефа Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщила член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я рада сообщить вам, что моя поправка, <...> предусматривающая отставку министра Ллойда Остина, только что была принята на заседании Палаты представителей", - отметила законодатель в видеообращении. Она пояснила, что поправка основана на законодательном положении, которое давно уже не применялось. "Это очень важный инструмент, который члены Конгресса могут использовать для отправки в отставку чиновников федерального правительства", - пояснила Тейлор-Грин.

"Министр обороны США Ллойд Остин определенно заслуживает отставки. Он потерпел неудачу в Афганистане. Призыв на военную службу [при нем] достиг небывалого минимума. Он вынудил 8 тыс. военнослужащих покинуть ряды ВС, потому что они отказались от вакцины против COVID. Налицо потеря доверия к способности Ллойда Остина осуществлять руководство, и он заслуживает увольнения", - подчеркнула законодатель.

"Моя поправка о том, чтобы отправить его в отставку <...>, снизить его зарплату до $1 - да и $1 - это слишком много, - только что была принята на заседании Палаты представителей. Поделитесь хорошей новостью", - заключила она.

Речь идет о сокращении зарплаты министра обороны с более чем $221 тыс. в год до менее $1 на основании недовольства законодателями результатами его работы. Американские аналитики подчеркивают, что такая инициатива не будет утверждена Сенатом, который находится под контролем демократов. Белый дом уже заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на этот законопроект, итоговое голосование по которому в Палате представителей должно состояться в конце недели. Тем не менее, считают эксперты, этот шаг говорит о растущем среди республиканцев недовольстве руководством Пентагона. Так, на заседании рассматривались поправки, которые резко сокращают зарплату других сотрудников Минобороны США высокого ранга.