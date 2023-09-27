Глава Минобороны Израиля напомнил о майской операции в Газе из-за провокаций у границы

Йоав Галант заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для восстановления безопасности в случае, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр обороны еврейского государства Йоав Галант предупредил, что Израиль готов использовать все имеющиеся средства для восстановления безопасности в случае, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих, а также напомнил о майской операции израильских военных в палестинском анклаве.

"Мы не хотим эскалации или схватки, но, если придет момент, когда нам нужно будет действовать, пусть операция "Щит и стрела" (операция израильской армии против радикальной группировки "Исламский джихад" в Газе в мае 2023 года - прим. ТАСС) служит напоминанием для всех террористических группировок о возможностях сил безопасности Израиля", - приводит высказывания Галанта газета The Times of Israel. "Если израильские гражданские лица или солдаты пострадают, мы, не колеблясь, будем использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей и восстановить спокойствие на границе", - пояснил он.

За пять дней операции "Щит и стрела" с 9 по 12 мая 2023 года израильские военные поразили порядка 350 целей в Газе, включая командные центры, ракетные и минометные установки, военные посты и высокопоставленных активистов группировки "Исламский джихад" в палестинском анклаве. Радикалы из сектора за это время выпустили более 1 200 ракет по Израилю.

С середины сентября на границе с Газой возобновились беспорядки и столкновения палестинцев с израильскими военными. Кроме того, радикалы из сектора вновь начали запускать в сторону Израиля с территории палестинского анклава воздушные шары с зажигательной смесью, что привело к возникновению нескольких пожаров в незаселенной местности в приграничных районах, отмечает газета.