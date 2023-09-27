Словения ужесточила контроль на границе с Хорватией

Причиной стало увеличение числа мигрантов

ЛЮБЛЯНА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Словения ужесточили контроль на границе с Хорватией из-за значительного увеличения числа мигрантов. Об этом сообщило Словенское агентство печати.

По его данным, за некоторыми пограничными переходами были установлены контрольно-пропускные пункты. При этом полиция отрицает, что речь идет о восстановлении пограничного контроля с соседней республикой. Органы правопорядка Словении отмечают, что государство лишь усиливает полицейский контроль за коридорами, по которым прибывают мигранты.

19 сентября агентство сообщило, что словенская полиция зафиксировала 36 137 попыток незаконного пересечения границы за восемь месяцев 2023 года, что более чем в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 9 755 случаях речь шла о гражданах Афганистана, в 5 605 - Марокко. 3 771 раз словенскую границу пытались незаконно пересечь граждане Пакистана, 2 956 - Бангладеш и 2 419 раз - граждане России. Наибольшее количество случаев незаконного пересечения границы регистрируется в районе полицейского управления муниципалитета Ново-Место, там было зафиксировано почти 76% всех нарушений.