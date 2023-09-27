Работавший в Москве дипломат Мартин Харрис стал послом Великобритании в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от нового посла Франции Гаэля Весьера, посла Великобритании Мартина Харриса и посла Канады Натальи Цмоц

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Великобритании, Канады, Франции, нескольких других стран, а также представителя Евросоюза, сообщается на сайте главы государства.

"Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от нового посла Франции Гаэля Весьера, посла Великобритании Мартина Харриса и посла Канады Натальи Цмоц", - сообщается на сайте Зеленского. Указывается также, что Зеленский "принял верительные грамоты от нового посла Эстонии Аннели Кольк, посла Словении Матеи Превольшек, посла Венгрии Антала Хейзера и председателя представительства Европейского Союза Катарины Матерновой".

В разговоре с новым послом Франции Зеленский "наметил ключевые приоритеты" относительно дальнейшей военной поддержки Киева со стороны Франции с учетом потребностей Вооруженных сил Украины. Во время встречи с послом Великобритании Мартином Гаррисом Зеленский "остановился на ключевых приоритетах" дальнейшего сотрудничества в военной сфере, отметив необходимость усиления украинской системы ПВО. Также были обсуждены вызовы, стоящие перед Украиной в осенне-зимний период, говорится в сообщении. Поздравляя с назначением нового главу представительства ЕС в Украине Катарину Матернову, Зеленский назвал европейскую интеграцию одним из ключевых гражданских и военных приоритетов для Украины.

В июле МИД Великобритании сообщил, что кадровый дипломат Мартин Харрис, работавший в Киеве в 2003-2008 годах, а также в Москве в 1999-2003 годах и 2014-2017 годах, сменит Мелинду Симмонс на посту посла на Украине. Посольство Евросоюза ранее возглавлял эстонский дипломат Матти Маасикас. Представительница Словакии Катарина Матернова была назначена послом ЕС на Украине в апреле этого года. Гаэль Весьер был назначен послом Франции на Украине в июле текущего года.