27 сентября, 19:53
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД Азербайджана заявил, что Баку продолжит меры по удовлетворению нужд армян Карабаха

Глава ведомства Джейхун Байрамов также сообщил о приверженности диалогу по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Азербайджан продолжит принимать комплексные меры для обеспечения потребностей армянского населения Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

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"Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан привержен диалогу по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, продолжит комплексные меры для удовлетворения их потребностей", - говорится в сообщении.

Глава азербайджанского МИД сообщил, что проводится работа "по роспуску незаконного режима на азербайджанских территориях, а также разоружению и выводу армянских вооруженных сил".

Байрамов также подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в продвижении мирного процесса с Арменией.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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