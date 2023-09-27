27 сентября, 19:51

Руководство ОДКБ, ШОС и СНГ обсудили в Пекине взаимодействие в борьбе с терроризмом

Главы делегаций подтвердили намерение и дальше поддерживать и углублять партнерские отношения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральные секретари ОДКБ и ШОС Имангали Тасмагамбетов и Чжан Мин, а также заместитель генсека СНГ Ильхом Нематов обсудили в Пекине взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, говорится в Telegram-канале "ОДКБ Парламентская ассамблея".

"В ходе встречи особое внимание было уделено практическому взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также развитию более активного взаимодействия между информационно-прогностическими структурами трех организаций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что главы делегаций подтвердили намерение и дальше поддерживать и углублять партнерские отношения. 

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