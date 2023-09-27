ООН рассчитывает созвать сирийский Конституционный комитет до конца года

Последняя встреча комитета состоялась в мае 2022 года и завершилась практически без результатов

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен рассчитывает созвать новое заседание сирийского Конституционного комитета до конца 2023 года.

"Я продолжаю консультации с целью направить приглашения, чтобы возобновить работу комитета до конца года", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по политической ситуации в Сирии.

"Сирийские стороны сообщили мне, что они хотели бы, чтобы Конституционный комитет продолжил работу, - добавил Педерсен. - Представители Астанинского формата и Арабской контактной группы, а также западных столиц заявили, что поддерживают возобновление его работы при содействии ООН. Я считаю, что движение вперед возможно. Я продолжу в этой связи добиваться усиления роли сирийцев в этом процессе, без какого-либо внешнего вмешательства или внешней повестки".

Последняя встреча Конституционного комитета состоялась в мае 2022 года и завершилась практически без результатов. Следующую встречу планировалось провести в январе 2023 года, однако она так и не состоялась. Ранее заседания комитета проходили в Женеве. Российская сторона неоднократно указывала на то, что Швейцария утратила статус нейтральной площадки, в том числе в связи с проблемами с выдачей виз делегатам.