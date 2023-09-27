МИД Италии указал на малую солидарность Берлина с Римом по миграционному вопросу

Итальянский вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Антонио Таяни заявил, что республика "не может стать центром сбора" мигрантов

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Германии проявляют мало солидарности с Италией в том, что касается миграционного кризиса. Такое мнение выразил глава МИД и вице-премьер республики Антонио Таяни, комментируя решение властей ФРГ финансировать НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземноморье.

"Учитывая ухудшение ситуации [с мигрантами], мы призываем к солидарности, но Германия поступает наоборот и проявляет мало солидарности. Мы не можем стать центром сбора", - сказал министр в эфире Tg2 Post. В четверг Таяни отправляется в Берлин, где будет обсуждать ситуацию с мигрантами со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

Представитель МИД Германии заявил на прошлой неделе журналистам, что ФРГ намерена продолжить проекты по спасению мигрантов в Средиземном море. В частности, в 2023 году планируется выделить занимающимся спасением беженцев НПО в общей сложности €2 млн. Правительство Италии считает суда НПО фактором, способствующим увеличению числа лодок с мигрантами, и ограничивает деятельность этих организаций.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором выразила удивление решением властей Германии финансировать НПО на итальянской территории для решения миграционного вопроса. Штрафы для НПО были введены в Италии еще несколько лет назад, недавно они были увеличены. Итальянские портовые надзорные органы постоянно задерживают суда НПО, которые, как утверждается, не соответствуют нормам для перевозки людей и оказания им помощи в море.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.