27 сентября, 20:10
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля опровергла информацию об ударах по сектору Газа

Газета The Jerusalem Post ранее сообщила со ссылкой на палестинские СМИ, что вечером израильские военные нанесли точечные удары по целям в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Израильские военные проинформировали, что сообщения СМИ о нанесении ударов по территории сектора Газа 27 сентября вечером не соответствуют действительности.

"Вопреки публикациям Армия обороны Израиля не атаковала территорию сектора Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Газета The Jerusalem Post ранее сообщила со ссылкой на палестинские СМИ, что в среду вечером израильские военные нанесли точечные удары по целям в секторе.

26 сентября израильские военные нанесли удар с беспилотника по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС в Газе, затем последовали удары по еще двум объектам этой же группировки. Днем ранее армейская пресс-служба сообщила о поражении поста ХАМАС в секторе ответ на беспорядки и провокации на границе с анклавом. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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