Байден не считает неизбежной приостановку работы правительства США

По словам президента Соединенных Штатов, если бы он знал, как избежать шатдауна, он бы принял меры

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не считает неизбежной возможность приостановки работы федерального правительства страны (шатдаун), если Конгресс не сможет продлить его финансирование до конца нынешнего месяца. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов в Сан-Франциско на совещании с помощниками по вопросам науки, технологии и инноваций, трансляцию выступления главы государства вел Белый дом.

Президента спросили, считает ли он неизбежной потенциальную приостановку работы правительства. "Я не думаю, что в политике что-то неизбежно", - ответил он. У главы государства уточнили, можно ли сделать что-нибудь, чтобы избежать шатдауна. "Если бы я это знал, я бы уже сделал это", - добавил Байден.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы нескольких федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.