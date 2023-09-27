27 сентября, 20:55

Военные задержали двух палестинцев при попытке проникнуть в Израиль из Газы

Задержанных передали службам безопасности, сообщила пресс-служба израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Израильские военные задержали двух палестинцев, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Израиля из южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля недавно выявили двух подозреваемых, которые пытались пересечь пограничное заграждение из южной части сектора Газа на территорию Израиля. Солдаты задержали подозреваемых", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие "передали задержанных для дальнейшего расследования службам безопасности". 

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