Офис главы Тайваня в 2023 году получил около 100 писем с угрозами о минировании

Последнее подобное сообщение поступило на электронную почту для опросов общественного мнения 26 сентября, сообщает Международное радио Тайваня

ГОНКОНГ, 28 сентября. /ТАСС/. Канцелярия главы администрации Тайваня Цай Инвэнь с начала текущего года получила около сотни писем с угрозами и ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщило Международное радио Тайваня.

По его данным, последнее подобное сообщение поступило на электронную почту для опросов общественного мнения во вторник. Как заявила официальный представитель главы администрации Тайваня Линь Юйчань, авторы письма утверждали, что взрывное устройство будет приведено в действие в 15:00 по местному времени (10:00 мск).

Как она отметила, полиция уже приступила к расследованию инцидента. По ее словам, IT-специалисты пытаются собрать все возможные электронные данные о сообщении и его авторах. По предварительной версии, отправитель находится за пределами острова. Часть письма была написана с использованием так называемых упрощенных иероглифов, которые используются в материковом Китае.

В то же время Линь Юйчань призвала жителей острова обратиться в полицию, если им что-либо известно о злоумышленниках.

В мае этого года полиция Тайваня сообщила о том, что им удалось установить телефонного террориста из материкового Китая, который подозревается в передаче более 250 ложных сообщений об угрозе терактов на острове. По данным тайваньских правоохранительных органов, мужчина по имени Чжан Хайчуань учился в одном из университетов тайваньского города Тайчжун с 2016 по 2020 год, а потом вернулся в материковый Китай.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.