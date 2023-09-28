Курды выбили арабских ополченцев из их оплотов на северо-востоке Сирии

Вооруженные отряды арабских племен "Джейш аль-Ашаир" прекратили сопротивление и отступили на западный берег Евфрата, находящийся под контролем сирийской армии, сообщает портал Al Modon

БЕЙРУТ, 28 сентября. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) заняли в среду города Зейбан и Эт-Тайяни, которые служили оплотами арабских ополченцев на восточном берегу реки Евфрат.

Как сообщил новостной портал Al Modon, в ходе проведенной военной операции курды полностью восстановили свой контроль над северо-восточными районами провинции Дейр-эз-Зор. Вооруженные отряды арабских племен "Джейш аль-Ашаир" прекратили сопротивление и отступили на западный берег Евфрата, находящийся под контролем сирийской армии.

Ополченцы возобновили боевые действия против курдских сил 25 сентября после перемирия, которое было достигнуто 6 сентября. В ответ командование СДС объявило о введении военного положения на восточном берегу реки Евфрат от Эль-Багуза до Эш-Шухейля. Курды нанесли удары по позициям правительственных войск в Эль-Меядине и возле речной переправы Муаббир-эн-Нахри, откуда велся артиллерийский огонь. Они использовали для атак беспилотники.

Конфликт между СДС и "Джейш аль-Ашаир" начался 27 августа, в ходе него погибли 79 ополченцев, 29 курдских бойцов и 10 мирных граждан, число раненых превысило 200.

Шейхи арабских племен добиваются от СДС более справедливого распределения доходов от продажи сирийской нефти между курдами и арабами. Они требуют восстановить в полном объеме работу госучреждений на восточном берегу Евфрата, а также сферы образования и здравоохранения в арабских населенных пунктах.

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в 2019 году под контролем СДС остались провинции Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где сосредоточены месторождения сирийской нефти. В этих регионах США, которые поддерживают курдов, создали девять военных баз.