Байден назвал катастрофическими последствия возможной приостановки работы правительства

Президент США раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти за то, что он, по мнению американского лидера, не хочет выполнять условия прежних договоренностей с Белым домом относительно дальнейшего финансирования кабмина

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что возможная приостановка работы федерального правительства страны (шатдаун) привела бы к катастрофическим последствиям. Об этом он заявил в среду на приеме в штате Аризона.

"Относительно возможного шатдауна: Байден заявил, что это было бы катастрофично", - говорится в сообщении журналистов пресс-пула Белого дома, сопровождающих американского лидера в поездке.

Байден подверг критике спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти за то, что он, по мнению американского лидера, не хочет выполнять условия прежних договоренностей с Белым домом относительно дальнейшего финансирования правительства.

Глава администрации США ранее в этот же день заявил, что не считает неизбежной приостановку работы американского правительства. На вопрос о том, можно ли сделать что-нибудь, чтобы избежать такого развития событий, он ответил: "Если бы я это знал, я бы уже сделал это".

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы части федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.