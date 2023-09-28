Верховное народное собрание КНДР переименовало космическое управление

Ведомство теперь называется Государственное главное управление КНДР по аэрокосмической технике

СЕУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Верховное народное собрание (ВНС) КНДР приняло постановление о переименовании Государственного управления по освоению космоса в Государственное главное управление КНДР по аэрокосмической технике. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Этот пункт был одним из семи в повестке 9-й сессии ВНС 14-го созыва. "На сессии обсужден шестой пункт повестки "О переименовании Государственного управления КНДР по освоению космоса в Государственное главное управление КНДР по аэрокосмической технике" и единогласно принято соответствующее постановление", - информировало агентство.

Помимо этого, были рассмотрены пункт о внесении поправок, связанных с ядерными силами, в конституцию КНДР, "организационный вопрос", законы об обеспечении прав инвалидов, об ирригации и о служащих. Были подведены итоги выполнения законов в области финансов.

На обсуждении поправок к конституции присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он выступил с речью и, в частности, заявил, что правительство должно добиваться заметного прогресса в области социалистической культуры, включая науку, образование и здравоохранение. "Необходимо уверенно продвигать работы по успешному выполнению государственной стратегии и планов развития науки и техники", - привело слова Ким Чен Ына агентство.

Как ожидается, в октябре КНДР может осуществить очередную попытку запуска военного спутника. Об этом власти страны заявили после второй неудачной попытки в августе.