Трамп заявил бастующим работникам в США, что Байден разрушает страну

Экс-президент Соединенных Штатов добавил, что Демократическая партия "понятия не имеет, что делает"

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его окружение своей политикой и курсом на переход страны на электромобили разрушают Соединенные Штаты. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган, где проходит забастовка UAW (объединенного профсоюза рабочих автомобилестроительной промышленности США).

"Бесчестный Джо [Байден] заодно с левыми, которые уничтожат производство автомобилей и саму страну", - сказал он. "Он [Байден] продает вас Китаю и радикальным защитникам окружающей среды", - добавил бывший американский лидер, заявив, что Демократическая партия США "понятия не имеет, что делает".

"Байден утруждает себя запачкать руки только когда берет наличные от иностранных государств, - сказал он. - Вообще-то это происходит достаточно часто. Судя по тому, что мы видим, гораздо чаще, чем кто-либо мог бы подумать. Можете представить, что было бы, если бы у него дома провели обыск без предупреждения? Сенатор Менендес показался бы ребенком. А его при поиске у него дома секретных документов предупредили за три недели". "Байден беспокоится только об обогащении своей семьи, а я - ваших", - добавил Трамп.

22 сентября прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о выдвижении обвинений против сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса. Как утверждает обвинение, законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

Ранее на этой неделе Байден посетил штат Мичиган, где принял участие в забастовке работников автомобильных предприятий, заявив, что они заслуживают серьезного повышения зарплаты.

Почти 19 тыс. рабочих в Детройте прекратили производство и объявили забастовку, потребовав от автопроизводителей повышения зарплат, предоставления льгот, улучшения пенсионных программ и других условий. До этого представители профсоюза, объединяющего работников нескольких американских автогигантов, заявляли о возможности проведения массовой забастовки в этом году, если не удастся достичь договоренности с компаниями относительно условий найма сотрудников. Это грозит стране серьезным экономическим ущербом.