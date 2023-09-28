28 сентября, 01:09

Конгрессмены США отклонили два предложения по сокращению помощи Украине

Мэтт Гетц добивался полного прекращения выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву, а Энди Биггс предлагал исключить из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Украине $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса полного состава в среду не приняла две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающие сокращение американской помощи Украине. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) добивался полного прекращения выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву. Соответствующую поправку поддержали 93 члена нижней палаты Конгресса, 339 проголосовали против нее. "Мы проигрываем при голосовании. Но мы выигрываем в споре", - написал Гетц в связи с этим в социальной сети X (ранее Twitter).

Также было отвергнуто предложение конгрессмена Энди Биггса (республиканец от штата Аризона) об исключении из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности. Программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов Пентагона. Предложение поддержали 104 законодателя, 330 проголосовали против.

В июне комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса принял проект американского оборонного бюджета на следующий финансовый год в объеме $886,3 млрд с военной помощью Украине и средствами на "сдерживание России" в Европе. 

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