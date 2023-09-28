28 сентября, 01:34
Военная операция на Украине

Трамп утверждает, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Цены на нефть были бы настолько низкими, что Москва "не могла бы себе это позволить", заявил экс-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Цены на нефть были бы такими низкими, что [Россия] не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель", - сказал он, выступая на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, в том числе рабочими бастующих автомобильных заводов.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа, однако не раскрывал детали, как намерен сделать это. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация