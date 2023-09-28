Трамп утверждает, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Цены на нефть были бы настолько низкими, что Москва "не могла бы себе это позволить", заявил экс-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть.

"Цены на нефть были бы такими низкими, что [Россия] не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель", - сказал он, выступая на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, в том числе рабочими бастующих автомобильных заводов.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа, однако не раскрывал детали, как намерен сделать это. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.