Трамп в случае переизбрания намерен ввести закон об ответном повышении пошлин

Экс-президент США также заявил, что в случае своего возвращения в Белый дом планирует отменить для Китая режим наибольшего благоприятствования в торговле

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в случае своего переизбрания предложить законодательную инициативу, согласно которой, если торгующие с Соединенными Штатами страны будут повышать пошлины, Вашингтон ответит зеркально.

"Я добьюсь принятия указа о торговле на основе взаимности. Это означает, что если Китай или любая другая страна заставит нас платить 100 или 200, или 300% налогов или пошлин, мы заставим их в ответ платить 100, 200, 300% пошлин", - сказал он на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

Помимо этого, Трамп заявил, что намерен в случае своего возвращения в Белый дом отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Во время пребывания Трампа на посту президента США его администрация фактически развязала торговую войну с Китаем. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Как ранее передавало агентство Reuters, введенные Вашингтоном пошлины обошлись американским импортерам в $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Эти тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост США задолго до пандемии, вызванной новым коронавирусом, отмечало агентство.