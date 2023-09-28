Десантис выступил за "жесткую" силу для сдерживания Китая

Претендент на пост президента США также считает, что стране надо противостоять распространению культурного влияния КНР

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис считает, что США нужна "жесткая" сила в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

"Нам нужен совершенно новый подход к Китаю. Нам нужна настоящая "жесткая" сила в Индо-Тихоокеанском регионе, как при [президенте США Рональде] Рейгане, чтобы сдерживать их амбиции. Нам нужна экономическая независимость от Китая, отделение экономики от него", - сказал он на вторых дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году.

Десантис также высказал мнение, что США надо противостоять распространению культурного влияния Китая. "На посту губернатора Флориды я запретил Коммунистической партии Китая покупать землю в моем штате. Нам надо сделать это по всей территории США. Их не должно быть в наших университетах, нам не нужны институты Конфуция", - сказал он.

В дебатах, трансляцию которых ведет телеканал Fox News, участвуют губернатор Флориды Рон Десантис (ему отведено центральное место на сцене как лидеру соцопросов среди тех, кто представлен на дебатах), бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

Лидирующий с большим отрывом по соцопросам претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в дебатах не участвует.